Bouzambou grijpt naast BeNe Cup futsal

ANTWERPEN (BEL) - Zaalvoetballer Saïd Bouzambou uit Vlissingen is er niet in geslaagd zijn eerste prijs te pakken met de Belgische topclub FT Antwerpen. In de finale van de BeNe Cup verloor Bouzambou met 5-2 van Halle Gooik. Verrassend is de nederlaag niet, want Halle Gooik is de koploper in de Belgische competitie en won eerder dit seizoen al met 5-1 van de ploeg van Bouzambou.