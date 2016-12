Conflict over vergunning schaatsbaan Sluis (video)

SLUIS - Gesteggel in Sluis over de vergunning van de schaatsbaan op de markt. Deze week maakte de gemeente een einde aan een optreden van de Alpenzusjes en een week eerder kreeg de organisatie al een boete van 3000 euro.

Vergunning

Voorzitter Sancho Jansen van de middenstandsvereniging Sluis snapt er niets van. "Wij hebben dezelfde vergunning als de afgelopen twee jaar en toen was het allemaal geen probleem. Dit jaar hebben we op de openingsavond al een boete gekregen en nu dit."



Boete

De schaatsbaan heeft een vergunning van 22 december tot en met 5 januari. Tijdens de opening, die plaatsvond voordat de vergunning in ging, werd er drank geschonken. Dat mocht niet en daarop heeft de stichting een boete van 3.000 euro gekregen. Bij een volgende overtreding wordt de ijsbaan weer gesloten of komt een boete van 6000 euro.



Alpenzusjes

De vergunning die ze hebben loopt tot 22.00 uur 's avonds. Volgens Jansen betekent dat na die tijd alles binnen een half uur klaar is. Toen het optreden van de Alpenzusjes donderdagavond om 22.00 uur nog bezig was heeft de burgemeester de schaatsbaan laten sluiten.

Reactie burgemeester

Burgemeester Annemiek Jetten laat in een reactie weten dat de organisatie zich simpelweg niet aan de wet houdt. Ze zouden daarvoor het afgelopen jaar al gewaarschuwd zijn en daarom kan de gemeente nu niks anders dan handhaven. Ook benadrukt ze nog dat ze wel voorstander van de schaatsbaan is en het een prachtig initiatief voor de kinderen vindt.