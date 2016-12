OOST-SOUBURG - Marco Groeneveld heeft zijn contract als trainer van Bruse Boys met een jaar verlengd. De trainer uit Goes is aan zijn eerste jaar bezig bij de club uit Bruinisse en staat met de Bruse Boys bovenaan in de tweede klasse. Ook SKNWK uit Nieuwerkerk heeft volgend seizoen hetzelfde gezicht voor de groep. Perry Snoep uit Bruinisse heeft zijn verbintenis met een jaar verlengd.

Teleurstellende resultaten

Snoep is aan zijn eerste seizoen bezig bij SKNWK en de resultaten zijn tot nu toe teleurstellend. De club uit Nieuwerkerk staat voorlaatste in de 3e klasse B met negen punten uit twaalf wedstrijden. "Daar laten wij ons niet door leiden", zegt voorzitter Arnold Schiettekatte. "We zijn blij dat Perry onze trainer blijft." Snoep is bezig met de cursus TC-2.