Vanavond op TV: 'Elf Steden / Twee dromen'

Niels en Erwin Mesu hebben maar één droom. Ze willen ooit de Elfstedentocht schaatsen. Als hij snel komt, behoren ze nog tot de topfavorieten voor de zege. Erwin Mesu won namelijk in 2015 de Alternatieve Elfstedentocht, en Niels Mesu in 2016.



De broers doen er alles voor om klaar te zijn voor die ene dag. Draaiboeken voor de tocht liggen al klaar, en alle trainingen zijn erop aangepast. Er is alleen één probleem, de tocht was voor het laatst in 1997. In Elf Steden / Twee Dromen worden ook herinneringen opgehaald aan die tocht van bijna twintig jaar geleden. Vader Peter deed toen als toerrijder mee, en noemde het de mooiste dag van zijn leven.



Elf Steden / Twee Dromen is op Kerstavond om 20:30 en 22:00 te bekijken op TV en vanaf Eerste Kerstdag (vanaf 09:00 uur) ook online terug te vinden.



