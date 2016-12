De Bruijn verliest finale Grand Prix driebanden

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Jean Paul de Bruijn heeft de finale van de Grand Prix driebanden in Capelle aan den IJssel verloren. De biljarter uit Hulst was in de eindstrijd niet opgewassen tegen Dave Christiani uit Heerlen en verloor met 40-23 in twintig beurten. In de halve finale had De Bruijn na penalty's afgerekend met Barry van Beers.

Langste serie

De Bruijn zette in de finale een serie neer van zeven caramboles en scoorde daarmee het grootste aantal punten op rij. Genoeg voor de overwinning was dat bij lange na niet. Christiani had een beste serie van zes caramboles, maar scoorde met een moyenne van twee per beurt wel stukken beter dan De Bruijn (1.150). Daardoor was de eindzege bij het sterk bezette toernooi in Capelle aan den IJssel voor de Limburger.



Spannende halve finale

De Bruijn haalde de finale maar op het nippertje. In de halve finale kreeg hij Barry van Beers uit Bladel pas na penalty's op de knieƫn. Penalty's in het driebanden is een shoot-out waarbij je wint als je in een beurt meer caramboles maakt dan je tegenstander.