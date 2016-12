Serious Request: nog even en dan mogen ze eruit (video)

KOUDEKERKE - Het einde is in zicht voor de drie dj's van het Glazen Huis in Koudekerke. Zaterdagavond om 20.00 uur mogen ze het huis uit. Even later wordt dan de opbrengst bekend gemaakt voor het goede doel.

De afgelopen zes dagen hebben de dj's niet mogen eten. "Dat was nog niet het ergste", zegt dj Sander. "Het onregelmatig slapen is erger. Maar de mooie verhalen van mensen tussendoor maken veel goed. Al die mensen die op hun manier geld opgehaald hebben, is fantastisch."



‘Laat ze niet stikken’

Onder het thema ‘Laat ze niet stikken’ zitten Sander Willemse, Jeroen van Goethem en Yorben Weststrate vanaf afgelopen zondag in het huis. De opbrengst gaat naar de bestrijding van longontsteking bij kinderen in ontwikkelingslanden. Zaterdag iets na 20.30 uur wordt het eindbedrag bekend gemaakt. Ervaring leert dat dat bedrag nog iets oploopt omdat ook later nog cheques binnen kunnen komen.