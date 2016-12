Met de trein in Zeeland de grootste kans op vertraging (video)

KRUININGEN - Vier van vijf treinstations waar je in Nederland het vaakst krijgt te maken met vertraging liggen in Zeeland. Dat blijkt uit cijfers die de website vertraagd.com voor RTL Nieuws verzamelde. Het gaat om de vier NS-stations tussen Bergen op Zoom en Goes.

Kruiningen-Yerseke

Op station Kruiningen-Yerseke (stiptheid: 86.6%) staan de treinreizigers het vaakst te wachten. Het treinstation met de meeste kans op vertraging en/of het uitvallen van een trein ligt overigens in Limburg, bij Eijsden met een stiptheid van 83,9 procent. Ter vergelijking: het gemiddelde in heel Nederland was vorig jaar 93.9%.



Overzicht in Zeeland:

NS-station Kruiningen-Yerseke (86.6%)

NS-station Krabbendijke (86.9%)

NS-station Kapelle-Biezelinge (87.3%)

NS-station Rilland-Bath (87,8%)

NS-station Arnemuiden (89,7%)

NS-station Vlissingen-Souburg (90,3%)

NS-station Middelburg (90.5%)

NS-station Goes (91.3%)

NS-station Vlissingen (91.5%)



Onderzoek

De percentages zijn berekend door te kijken naar alle treinen van 13 december 2015 tot en met 10 december 2016. Treinen gelden als ‘te laat’ bij meer dan 5 minuten vertraging of als ze zijn uitgevallen.