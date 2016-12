Voor iedere gesneuvelde een kaarsje (video)

Meer kaarsjes

Naast Kapelle zijn er in Zeeland ook nog in Axel en Kruiningen kaarsjes aangestoken. In Kapelle was de actie een initiatief van Floris van Wanrooij, zelf veteraan, en Andries Looijen van het oorlogsmuseum Vitality in Kapelle. Beiden hebben een grote interesse voor de Tweede Wereldoorlog en zijn blij dat ze dit konden doen.



Nabestaanden

En ze waren niet alleen, zo'n twintig anderen waren zaterdagavond naar de begraafplaats gekomen om te helpen met het aansteken van de kaarsjes. De vrijwilligers hebben ook contact met de nabestaanden. Die hebben dezelfde avond nog foto's ontvangen van de actie.

Marokko

Op de begraafplaats in Kapelle liggen 228 militairen begraven die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder hen zijn ook 20 Marokkanen, destijds een Franse kolonie.