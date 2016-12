Op de valreep nog wat halen uit de supermarkt (video)

VLISSINGEN - Ook al is het Eerste Kerstdag, sommige supermarkten in de provincie waren zondag gewoon open. Ideaal voor de mensen die nog iets vergeten waren. Geen volle winkelwagentjes dus. Maar wel klanten die nog dagverse producten wilden hebben of een extra flesje wijn wilden kopen.

Klanten niet teleurstellen

Volgens manager Lesley Castenmiller van de Albert Heijn in Vlissingen verwachten de klanten dat de winkel geopend is. "In de Randstad zie je dat ook op Eerste Kerstdag nog veel boodschappen gehaald worden. Die service willen we ook graag bieden. Klanten komen van ver naar onze winkel, die kun je niet teleurstellen."



Gourmetten en ragout

Volgens Castenmiller is het een Kerst als alle andere jaren qua boodschappen. "Gourmetten is nog steeds erg populair. Dit jaar hebben we ook veel kreeft verkocht. En mensen vinden nog steeds ragout met de bijbehorende cupjes erg lekker."