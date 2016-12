Vandalen beschadigen auto's Nieuwe Vlissingseweg

MIDDELBURG - Meerdere auto's die geparkeerd stonden aan de Nieuwe Vlissingseweg in Middelburg zijn onder handen genomen door vandalen. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag, van Eerste op Tweede Kerstdag dus.

Rijschool

Naast meerdere auto's van bewoners werd ook het pand van een rijschool aan die weg beschadigd. De ruit van het bedrijfspand was ingeslagen met een paal, die was meegenomen uit een tuin verderop. Bewoners van de straat reageren gefrustreerd op de vernielingen.

​Camera's​

In 2012 werden namelijk camera's opgehangen na klachten van de bewoners over vandalisme. Mogelijk dankzij de preventieve werking van die camera's nam het aantal gevallen van vandalisme af, waarna de gemeente besloot de camera's eind 2013 weer weg te halen. Prompt werden er weer auto's beschadigd.



'​Vrij spel'​

De camera op de kruising met de Abeelseweg had volgens een bewoner dit nieuwe geval van vandalisme kunnen vastleggen, als de gemeente ze niet had weggehaald. "Bravo, vrij spel voor vandalisme", aldus de bewoner.

