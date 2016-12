In Yerseke wordt er al 25 jaar gekoenckeld

YERSEKE - "En ik heb zolang met de koenckelpot gelopen, vrouwtje doe je deur eens open". Dat is de eerste regel van één van de bekendste liedjes van de Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare. Op 31 december zal dit lied te horen zijn en zal het door veel inwoners worden meegezongen. Dan is namelijk het jubileumconcert van deze bijzondere fanfare.

Jubileum

Want zoals elk jaar trekken ze ook dit jaar weer met hun koenckelpotten en stampviolen door de straten van Yerseke en sluiten af met een concert op het Kerkplein. Het zal een bijzonder optreden worden, want de Koenckelpot Fanfare bestaat op 31 december precies 25 jaar, een jubileum dat uitgebreid gevierd wordt.



Vroeger

Vroeger werd het oude jaar uitgezongen en het nieuwe jaar ingezongen met behulp van een 'rommelpot' of 'foekepot'. Het zingen kwam vroeger in heel Nederland voor en stamde af van de oude Germaanse midwinterfeesten, die duurden van half november tot half januari. Men probeerde de goden gunstig te stemmen zodat de dagen na de kortste dag weer langer zouden worden.

Foekepot

In Yerseke wordt de 'foekepot' een Koenckelpot genoemd. Kinderen van het dorp gaan op oudjaarsdag van deur tot deur om snoep of geld op te halen. Er worden dan verschillende liederen gezongen. In Vlaanderen gaan kinderen op oudejaarsavond ook met hun rommelpotten langs de deur om geld op te halen. Dit doen ze o.a. in Essen, Kalmthout, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet.

Koenckelen

Tot ver in de vorige eeuw kwam het koenckelen veelvuldig voor op Zuid-Beveland. Het koenckelen was een verkapte vorm van bedelen en werd gezien als een extraatje bovenop de dagelijkse verdiensten.



Oudjaar

Momenteel wordt er op oudjaar door de Koenckelpot Fanfare in Yerseke nog gekoenckeld. Maar ook in de stad Tholen wordt er op oudjaar nog met de rommelpot langs de deur gegaan. Om de traditie te behouden wordt er elk jaar een Rommelpotfestival gehouden.