Gehandicapte rolstoelers kunnen nu ook schaatsen (video)

Zelfvertrouwen

Patrick Gabriëls, beheerder van de ijsbaan, vindt het belangrijk dat gehandicapten nu ook kunnen genieten van het ijs. Het geeft de kinderen volgens hem meer zelfvertrouwen en het gevoel dat ze bij de groep horen: "Ze hoeven nu niet meer langs de kant toe te kijken. Dat het broertje, die wel mobiel is, gaat schaatsen en degene die in de rolstoel zit, er maar weer naar zit te kijken."



IJsfiets

Van de subsidie heeft de ijsbaan in totaal twaalf slees kunnen kopen en twee speciale ijsfietsen voor de wat mobielere gehandicapten. De fietsen zijn uitgerust met banden met spikes.

IJshockey

Met de fietsen en slees kunnen de kinderen zich vrij over de ijsbaan bewegen, net als alle andere gebruikers van de ijsbaan. Daarnaast organiseert de ijsbaan speciale ochtenden voor de gehandicapten. Tijdens die ochtenden is de hele baan voor hun gereserveerd en kunnen ze met de slees ijshockeyen.



Uniek

Een deel van de slees heeft Gabriëls van een ijsvereniging in Amsterdam overgenomen. Die hadden te weinig vrijwilligers om de activiteiten met de slees te begeleiden. Behalve in Dordrecht zijn er bij Gabriëls geen ijsbanen in Nederland bekend waar mensen in een aangepaste slee kunnen schaatsen.

Moeilijk

Omdat veel mobiele ijsbanen maar een paar weken per jaar open zijn, is het voor veel ijsbanen te duur om de slees aan te schaffen. Dat het voor de ijsbaan in Middelburg, die ook beperkt open is, wel mogelijk is, komt door een project van de Gemeente Middelburg en de subsidie van de NSGK. Zodra de ijsbaan in Middelburg gesloten is, wil Gabriëls de slees en fietsen verhuren aan andere ijsbanen.



Goes

Hoewel de slees nu allemaal nog in Middelburg staan, is het de bedoeling dat ze op termijn ook op de ijsbanen in Zierikzee en Goes worden ingezet, die ook door Gabriëls worden beheerd. In Goes is het nog lastig, omdat de ijsbaan daar maar twee weken open is en de mogelijkheden beperkt zijn om de baan een hele ochtend te reserveren.