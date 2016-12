Zeeland wordt wakker: kerststallen, ijsbaan en koenckelen

OOST-SOUBURG - Het is dinsdag 27 december, goedemorgen. Dit is in het nieuws vanmorgen:

Kerststallen

In de Catharinakerk in Hengstdijk begint vanmiddag de jaarlijkse tentoonstelling van kerststalletjes. De vrijwilligers van de organisatie hebben ze niet meer kunnen tellen, want het zijn er vele honderden. Jo de Cock vertelt waar ze allemaal vandaan komen.

IJsbaan

Gehandicapte kinderen in een rolstoel kunnen nu ook schaatsen op de schaatsbaan in Middelburg. Dankzij een subsidie van ruim 3000 euro van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, heeft de ijsbaan speciale slees kunnen kopen. Patrick Gabriƫls van de schaatsbaan vertelt over de mogelijkheden.

Koenckelpot

De Eerste Yerseksche Koenckelpot Fanfare bestaat op 31 december exact 25 jaar. Een jubileum dat dit en volgend jaar uitgebreid wordt gevierd. Volgens voorzitter Rinus Scheele, die ook aan de wieg heeft gestaan van deze bijzondere fanfare, is het vooral te danken aan de leden dat de fanfare al zo lang bestaat.

V&D

Het is alweer bijna een jaar geleden dat het warenhuis V&D failliet ging. Het betekende onder meer het einde voor de enige Zeeuwse vestiging, in Goes. En het ontslag voor de zestig medewerkers. Het pand staat nog altijd leeg, maar inmiddels hebben wel alle voormalige V&D medewerkers een nieuwe baan. Jan Kik, oud-manager van de Goese V&D is daar erg blij mee.

Weer

Het wordt vandaag lichtbewolkt met een matige noordwestenwind die later naar zuidwest draait. De temperatuur is rond de acht graden.