Zo ziet een leeg V&D-pand eruit (video)

GOES - Het galmt, de lichten doen het nog en ook de kluizen zijn nog aanwezig. Maar op een paar V&D naambordjes na, herinnert niet veel meer aan het warenhuis dat begin dit jaar nog huisde in het pand aan de Dam in Goes. "Een triest gezicht", zegt oud-winkelmanager Jan Kik.

Faillissement

Het rommelt al een paar jaar bij de V&D, voordat de eigenaar van de winkelketen eind 2015 de handdoek in de ring gooit. Huurschulden, teruglopende omzet, oud-afdelingshoofd Barbara de Fouw zag het warenhuis steeds verder wegzakken. "Leveringen die slecht waren, omzetten bleven achter en personeelsuren die werden geschrapt", vertelt De Fouw. "Ondanks dat we wisten dat het niet goed ging, waren we toch verrast toen het eenmaal afgelopen was."



Doorstart

De curatoren van de failliete V&D proberen in de eerste maanden van 2016 nog een doorstart te maken. Kantoormedewerker Chantal Molendijk hield in haar achterhoofd rekening met een ontslag. "Maar, ik hield hoop dat een doorstart zou kunnen lukken", vertelt ze als ze met oud-collega's door het lege V&D-pand loopt. "Je had toch je vaste klanten en onderling was het ontzettend gezellig. Het is dan toch een grote familie, waar je eigenlijk geen afscheid van wilt nemen."

Gemiste kans

Het verdwijnen van het warenhuis gaat ook voormalig winkelmanager Jan Kik aan het hart. "34 jaar bij V&D, dat vlak je niet zomaar weg. Als dan zo'n bedrijf met zo'n historie uit het straatbeeld verdwijnt, dan verdwijnt daarmee ook een stukje van jezelf en dat doet dan toch wel zeer." Volgens Kik had het bedrijf geen antwoord op het veranderende winkelgedrag. "We zijn ingehaald door modernere winkelketens en ook de aankopen via internet hebben ons klanten gekost", legt hij uit.



Collega's

Het faillissement van de keten, betekende voor de vestiging in Goes dat 60 mensen op zoek moesten naar ander werk. Inmiddels heeft iedereen nieuw werk gevonden, vertelt Kik. "We hebben nog regelmatig contact en dan is het fijn om te horen dat het goed gaat met de collega's. V&D is voor veel van ons een groot deel van het leven geweest. Dat laat je nooit meer los."



