's-HEERENHOEK - Bij een ongeluk op de Heinkenszandseweg in 's-Heerenhoek is een man om het leven gekomen. De politie kreeg maandagnacht rond 04.00 uur de melding van een automobilist, dat hij iemand had geraakt en dat het slachtoffer was overleden. Onduidelijk is of het slachtoffer al voor de botsing op de weg lag.