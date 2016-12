Caravans uitgebrand op camping Burgh-Haamstede

BURGH-HAAMSTEDE - Op camping Duinrand in Burgh-Haamstede zijn twee caravans volledig uitgebrand. Een derde caravan kon worden gered door de brandweer. Er was niemand aanwezig in de caravans.

Oorzaak onbekend

"Het is al de derde brand in tien jaar tijd", zegt campingbeheerder Jaap Maaskant. Hij heeft nog geen idee hoe de brand is begonnen. "Maar dit gaat mij niet in de koude kleren zitten." Rond 04.00 uur ontdekte een buurman de brand en werd de brandweer gealarmeerd. Drie kwartier later kon het sein brand meester gegeven worden.