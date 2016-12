Huurders klagen over vocht, tocht en schimmel (video)

OOST-SOUBURG - Als Zeeuwse huurders klagen over hun huis, is dat het vaakst over vocht. Schimmel komt op de tweede plaats en klachten over tocht staan op drie. Dat blijkt uit een enquête van Omroep Zeeland in samenwerking met regionale omroepen en de NOS.

Klachten

Eén van de deelnemers aan de enquête is Jacqueline van de Mei. Zij woont al achttien jaar in de Poelendaeleweg in Middelburg. Over het algemeen is ze tevreden over haar huis en de buurt waar ze woont. Waar ze minder over te spreken is, zijn de klachten die ze heeft over het onderhoud van haar woning. Haar huis wordt geteisterd door schimmel, vocht en tocht.

Verrot

De situatie van Jacqueline van der Mei staat niet op zichzelf. Een bewoner van een huurhuis in Westkapelle reageerde op de volgende manier:



"Het huis is op water gebouwd. Deze week hebben ze van Delta nieuwe leidingen gelegd. Hun mond viel open. Alleen maar water en water, één grote bende hier, vandaar dat alles verrot. De kozijnen en het dak moeten het dringendst worden gerepareerd. Ik kijk op de vliering nu zo naar buiten toe."



Roest

Nog een voorbeeld van een huurder die niet tevreden is over het onderhoud van de woning is een mevrouw die in een rijtjeshuis woont in Zierikzee:



"De ramen zijn elke keer beslagen. Die moet ik droog trekken. Een aantal ramen is al vernieuwd, maar de grootste ramen kunnen pas in 2019 vervangen worden. Ik mag mijn wasmachine niet meer in de badkamer plaatsen vanwege roest. Ik moet nu alles zelf betalen en vervangen want de monteurs willen niet meer komen. De keuken moest ik zelf vervangen. Vanwege de gezondheid van mijn man (hij heeft het aan zijn hart) moet er dringend iets aan de kou worden gedaan."

Vocht en tocht

Directeur Eric de Ceuster van Woongoed Middelburg is niet verbaasd over de 'klachten top drie'. "Ook bij ons hebben de meeste klachten met vocht- en schimmelproblemen te maken. Dit heeft te maken met het feit dat ons leefpatroon verandert. We douchen bijvoorbeeld veel meer dan vroeger en staan ook meer in de keuken. En vooral de wat oudere huizen zijn hier niet op ingericht." Woongoed zegt hier bij groot onderhoud intensief aandacht aan te besteden.