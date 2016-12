'We hebben het over de tijd van voor en na de brand'

KRABBENDIJKE - Vier maanden na de brand in zorgcentrum Nieulande in Krabbendijke zijn de gevolgen ervan nog steeds te zien. In het appartement waar de brand woedde zijn houten panelen in de kozijnen te zien. De etage waar de brand woedde staat nog steeds leeg. We blikken terug met Wilko Clarijs, crisiscoördinator van zorggroep Ter Weel.

Taken verdelen

"Ik was thuis toen ik van de brand hoorde", vertelt Clarijs. "Mijn vrouw was jarig en we wilden samen met vrienden en familie gaan barbecueën. Toen ik bij Nieulande aankwam, waren er al verschillende ambulances en brandweerwagens. Veel bewoners en personeel zaten toen al beneden in het restaurant. En dan moet je gelijk aan het werk. Je verdeelt de taken in het crisisteam. Onze bestuurder stond bijvoorbeeld de pers te woord, anderen zorgden voor de opvang. Want al snel bleek dat sommige bewoners natuurlijk die avond niet terug konden naar hun woning."



Drie doden

Op dat moment was nog niet duidelijk wat de oorzaak van de brand zou zijn. Uiteindelijk zijn er drie doden gevallen als gevolg van de brand. Na onderzoek van de technische recherche blijkt een storing in een stekkerblok de oorzaak te zijn.



Vooruit kijken

Volgens Clarijs gaat het nu naar omstandigheden goed met bewoners en medewerkers van Nieulande. "We hebben veel aandacht besteed aan nazorg. Zo zijn er gesprekken geweest met de brandweer en met ambulancepersoneel. We kunnen weer beginnen met vooruit kijken. Bewoners en medewerkers hebben het ook over de 'periode voor de brand en de periode na de brand'. Het is een soort punt in de geschiedenis van Nieulande van voor en na de brand."



Ervaring delen

De brand in Krabbendijke is in het landelijke nieuws geweest. Vandaar dat Clarijs nu benaderd wordt door andere zorgcentra en Veiligheidsregio's om over de brand te komen vertellen. "Mensen willen van onze situatie leren, Van Enschede tot in Limburg. Is datgene wat je traint of leert ook daadwerkelijk van toepassing in de praktijk? Dat is wat veel mensen willen weten. Ik kan nu vanuit de praktijk spreken wat hier gebeurd is. Anderen kunnen daar hun crisisplannen wellicht op aanpassen."



