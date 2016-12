Protest tegen minder vaak legen kliko

SINT-PHILIPSLAND - Kees Reijngoudt uit Sint-Philipsland is een online-petitie gestart tegen het besluit van de gemeente Tholen, om de grijze kliko voortaan maar één keer per vier weken te legen. Nu gebeurt dat nog om de twee weken.

Gevuld

De gemeente wil met deze maatregel inwoners dwingen om hun afval beter te scheiden. "Bij de meeste gezinnen is de container al na twee weken tot de aan de rand gevuld", zegt Reijngoudt.



Stankoverlast

Reingoudt voorspelt verder ongedierte, stankoverlast en verwacht illegale sluikstort in het buitengebied. Zijn petitie is inmiddels al meer dan 1000 keer ondertekend.