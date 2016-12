Politiewaarschuwing voor nepagenten

MIDDELBURG - De politie waarschuwt voor nepagenten die bij mensen langs de deuren gaan. Volgens de politie zijn er de laatste tijd verschillende meldingen gedaan over nepagenten die aanbellen om te vragen of ze binnen mogen kijken.

Legitimeren

Agenten in burger moeten zich altijd legitimeren. Agenten in uniform hoeven alleen hun identiteitsbewijs te laten zien als mensen daar om vragen. Als mensen twijfelen moeten ze de deur niet opendoen, maar 112 bellen. "Wij kunnen dan verifiëren of het echt politie is", zegt politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage.



Smoesjes

"De nepagenten gebruiken smoesjes om binnen te komen", zegt Uytdehage. "Of ze de veiligheid mogen komen controleren. Dat soort dingen doet de politie niet."