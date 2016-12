Aardenburg haalt geld op voor nieuwe kerstverlichting

AARDENBURG - In Aardenburg is woensdag een inzameling gestart voor nieuwe kerstverlichting in het centrum. De stadsraad vindt dat Aardenburg er in deze donkere dagen ongezellig uitziet.

Gestopt

Voorheen zorgde de ondernemersvereniging voor sfeervolle verlichting in de winter, maar die is gestopt omdat er te weinig winkeliers over waren. De kerstverlichting is destijds aan een buurdorp geschonken.

Donaties

De stadsraad heeft het initiatief genomen om geld in te zamelen voor nieuwe kerstverlichting. Tijdens een wandeltocht werd hier aandacht voor gevraagd. Op de kerstmarkt staat een pot voor donaties en mensen kunnen hun statiegeldbonnen inleveren. 'Op zoek naar het licht' heet de actie.



´Doel is december 2017´

Volgens de penningmeester van de stadsraad, Elke van Aspeele, moet er volgend jaar kerstverlichting komen. ´Ja, het doel is dat er december 2017 kerstverlichting hangt. We gaan nog kijken wat we precies willen´.