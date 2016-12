Hoogerland Ambassadeur van Zeeland

Foto

Hoogerland werd tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Zeeuwse wielerjaar 2016 in het zonnetje gezet. Hoogerland ontving uit handen van De Bat een foto op canvas. Daarnaast ontving hij een speldje namens de provincie Zeeland. "We hebben dit gedaan op basis van de prestaties van Johnny in zijn carrière en zijn goede uitstraling voor de provincie Zeeland", aldus De Bat.



Kampioen

Hoogerland werd in 2013 Nederlands kampioen op de weg. Ook deed hij driemaal mee aan de Tour de France, waarin hij in 2011 enkele dagen de Bolletjestrui droeg.



Documentaire

Tijdens de bijeenkomst werd de documentaire Afscheid van de Zeeuwse Leeuw vertoond, die gaat over de carrière van Hoogerland. De documentaire is gemaakt door Omroep Zeeland. Afscheid van de Zeeuwse Leeuw is zaterdag te zien op televisie bij Omroep Zeeland.