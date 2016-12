Zeeland wordt wakker: toeristen, Borssele en wielrennen

OOST-SOUBURG - Het is woensdag 28 december, goedemorgen. Dit is in het nieuws vanmorgen:

Toeristen

De bezettingsgraad in Zeeland tijdens de kerstvakantie is zo'n 60 tot 65%. De periode na kerst is meer in trek is dan het eerste weekend van de vakantie, aldus de VVV Zeeland.



Borssele

Het feestjaar van het dorp Borssele is woensdag feestelijk afgesloten. In 2016 werd gevierd dat de polder en het dorp Borssele 400 jaar bestaan. Het afgelopen jaar is er een aantal activiteiten en acties geweest in het dorp.



Wielrenner van het jaar

Antwan Tolhoek uit Yerseke is woensdag in Heinkenszand uitgeroepen tot Zeeuws Wielrenner van het Jaar 2016. Tolhoek werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 'jeugdig enthousiasme en aanvalslust'.

Weer

De dag begint vandaag met mist en laaghangende bewolking. Later zijn er opklaringen en laat de zon zich ook zien. De temperatuur is rond de vier graden.