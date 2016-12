Blind wil ook na WK bondscoach blijven

Kwalificeren

Blind weet wel dat hij zich dan sowieso zal moeten kwalificeren voor het WK van 2018 in Rusland. "Als we ons niet voor dat toernooi kwalificeren ben ik weg", zegt Blind. Nederland staat op dit moment op een tweede plaats in groep A van het kwalificatietoernooi.



Bewogen jaar

Het was een bewogen jaar voor Blind. Het ene na het andere lid van zijn technische staf verliet hem en hij kon maar moeilijk nieuwe trainers toevoegen. "Ik was niet blij met het vertrek van Dick Advocaat." Ook Marco van Basten verliet de staf van Blind. Hij ging werken voor de FIFA. "Ik was in beide gevallen loyaler geweest."



Topclub

De bondscoach kijkt ook verder in de toekomst. "Ik zie mijzelf geen hoofdtrainer meer worden bij een topclub. Liever een rol als assistent en als dat niet kan, dan stop ik."