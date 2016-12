Mountainbiketoertocht voor het goede doel

BROUWERSDAM - Zo'n 250 mountainbikers doen vandaag mee op de Brouwersdam aan de eerste editie van de StrandRide for the Roses, het kleine broertje van de Delta Ride for the Roses. De toertocht voor het goede doel wordt georganiseerd door de Stichting DELTA Ride for the Roses.

Opbrengst

De opbrengst van deze StrandRide is net zoals de Delta Ride for the Roses voor het KWF Kankerbestrijding. Het doel is om alle inschrijfgelden te doneren aan het door het KWF geselecteerde onderzoek, waar ook de opbrengst van de DELTA Ride for the Roses naar toe gaat. Later wordt bekend gemaakt welk onderzoek er geselecteerd is.



Evenement

De organisatie hoopt dat de StrandRide, net zoals de Delta Ride, uitgroeit tot een jaarlijks evenement waar veel mensen aan meedoen en een landelijke uitstraling heeft.