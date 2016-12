Trend in de kerk: thuis live meekijken (video)

OOST-SOUBURG - De ouderwetse kerktelefoon wordt steeds vaker vervangen door livestreams via internet. Op dit moment zendt ruim 60% van de Zeeuwse kerken audio uit via internet. Maar volgens het bedrijf dat de apparatuur ervoor aanlegt zijn er nu ook zo'n 10 kerken die beelden van de kerkdienst live via internet uitzenden.

Regisseur

De Protestantse gemeente in Kruiningen zendt sinds de kerstdagen live uit. In de Jacobskerk in Vlissingen doen ze dat al een jaar. Zes vrijwilligers zijn om de beurt regisseur om de beelden in de huiskamers te brengen. "Dat doen we iedere zondag", vertelt Jan Kallemein. In een hoekje van de kerk is een kleine regieruimte ingericht, waar de vrijwillige regisseurs aan het werk zijn.



Betaalbaar

Vooral het afgelopen jaar is er veel vraag naar het streamen van beelden. "Het is betaalbaar geworden", vertelt Ewout Suurmond. "De camera's zijn goedkoper geworden en dat scheelt. Mensen verwachten wel volwaardige kwaliteit, net als bij gewone tv-zenders." Veel kerken die nu alleen audio uitzenden, hebben volgens Suurmond ook behoefte aan een videostream.



Luie stoel

Bert Heijstek van de Protestantse gemeente in Vlissingen is niet bang dat mensen niet meer naar de kerk komen, als ze ook vanuit hun luie stoel kunnen kijken. "Onze ervaring is dat alleen ouderen en zieken gebruik maken van de videodienst. Het bijwonen van de dienst heeft toch iets extra's wat je thuis niet hebt."



Internet

Volgens Suurmond kan iedere kerk overstappen op het uitzenden van de kerkdienst, zolang er maar een goede internetverbinding is. "Dat is vooral in de oude kerkgebouwen een probleem, want dan moeten er eerst kabels getrokken worden. "Dat houdt sommige kerken nog tegen."