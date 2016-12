Zes jaar celstraf voor doodslag Noordgouwe

Geen rijbewijs

De rechtbank rekent het de man vooral aan dat hij dronken was. Hij had 12 keer de toegestane hoeveelheid alcohol op. Bovendien was de man niet in het bezit van een rijbewijs.



Gewaarschuwd

Voordat hij die nacht in de auto stapte werd hij door omstanders gewaarschuwd dat het niet verantwoord was om naar huis te rijden. Ook kreeg hij bij één van hen een slaapplek aangeboden. De rechter neemt het de verdachte zeer kwalijk dat hij toch is gaan rijden.



Eerder veroordeeld

Ook weegt in zijn nadeel mee dat de man al drie keer eerder veroordeeld is tot langdurige rijontzeggingen wegens rijden onder invloed. Volgens de rechter heeft de verdachte door zijn daad de nabestaanden van het slachtoffer groot en onherstelbaar leed toegebracht.



Gelijk aan eis

Het Openbaar Ministerie had 6 jaar gevangenisstraf met aftrek voorarrest geëist. Het dodelijk ongeluk vond plaats op 23 juli om 03.30 uur 's nachts op de Koosterweg (N654) in Noordgouwe op Schouwen-Duiveland. De vriend van Kirsten van den Oever raakte zwaar gewond en kampt nog steeds met fysieke en psychische problemen.