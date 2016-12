Slot Oostende bijna klaar

GOES - De verbouwing van Slot Oostende in Goes gaat de laatste fase in. De ondernemer is klaar met zijn werkzaamheden en het hekwerk rondom wordt binnenkort verwijderd. Donderdag werden er al de eerste rondleidingen gegeven voor nieuwsgierige Goesenaren.

Werkzaamheden

Ondernemers Yamina Abdoun en Anita Maas zijn blij dat de grote werkzaamheden achter de rug zijn. Het gaat nu nog vooral om de afwerking. Begin februari moet het dan zover klaar zijn dat het binnengedeelte in gebruik kan worden genomen. De tuin die zal op een later moment onder handen worden genomen.

Stadsbrouwerij

"In het voormalige slot komt een bierwinkel en stadsbrouwerij", zegt eigenaresse Maas. "Er komt een horeca- en zalencomplex in en een prachtige binnentuin met een klein hotelletje en een bottelaarij." Volgens Maas is het uniek en is het een culturele toevoeging voor Goes.

Geschiedenis

Het kasteel stamt uit de twaalfde eeuw en is het oudste gebouw van Goes. Het is het enige kasteel in de gemeente waarvan nog iets van over is. Tot voorjaar 2011 was het oude slot grotendeels verstopt in het voormalig Grieks restaurant Rhodos en de voormalige bioscoop aan de Singelstraat.



Lees ook: De geschiedenis van Slot Oostende in Goes



Bioscoop

De oude bioscoop is in juni 2011 gesloopt. Hierdoor zijn diverse oude funderingen tevoorschijn gekomen, die nog niet eerder ergens beschreven stonden. Ook het strippen van het voormalig Grieks restaurant heeft interessante historische elementen blootgelegd.



Lees ook: Oudste gebouw van Goes ligt open en bloot (video)