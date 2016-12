Zeeland wordt wakker: Slot Oostende, skatebaan en Schelde-kunst

OOST-SOUBURG - Het is vrijdag 30 december, goedemorgen. Dit is in het nieuws vanmorgen:

Slot Oostende

De verbouwing van Slot Oostende in Goes gaat de laatste fase in. De ondernemer is klaar met zijn werkzaamheden en het hekwerk rondom wordt binnenkort verwijderd. Donderdag werden er al de eerste rondleidingen gegeven voor nieuwsgierige Goesenaren.



Skatebaan

Nog één keer een ramp pakken met je skateboard, step of bmx. Donderdagavond was de allerlaatste kans voor liefhebbers want daarna gaat de Meker definitief dicht.



ZRTI

Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) vervangt komend jaar twee bestralingstoestellen op de locatie in Vlissingen. Daarnaast wordt het pand gerenoveerd. De investering gaat enkele miljoenen euro's kosten.



Schelde-kunst

De stichting 'Mannen Tussen Staal' in Vlissingen zoekt geld voor de realisatie van het gelijknamige kunstwerk op het Scheldeplein in Vlissingen. Het gaat niet alleen om giften en donaties; ook zijn er miniaturen van het beeld gemaakt, die te koop worden aangeboden.



foto: Piet Grim, 's-Heerenhoek



Weer

Eerst is nevelig en mistig, lokaal kan mogelijk ook dichte mist voorkomen. Dat lost vrij snel op en dan laat de zon zich geregeld zien. Het wordt maximaal 2 of 3 graden bij weinig wind.