De Ridder, Fenijn en Van Bloppoel blijven clubs trouw

Oostkapelle

Van Bloppoel zit op dit moment in zijn tweede jaar bij tweedeklasser Oostkapelle en blijft in ieder geval nog een seizoen. De trainer werkte eerder voor Kapelle, Yerseke en Zeeland Sport. De club staat halverwege het seizoen op een achtste plaats.



VCK

Bij VCK zien ze ook volgend seizoen Thomas de Ridder in de dug-out zitten. De oud-trainer van SKNWK en Nieuwdorp staat nu voor het tweede jaar voor de groep in Koudekerke. VCK staat op dit moment op de twaalfde plaats in de zaterdag derde klasse.



Biervliet

Wim Fenijn is ook volgend jaar de eindverantwoordelijke bij Biervliet. De trainer die eerder werkzaam was bij Groede, Philippine en IJzendijke is bezig aan zijn eerste jaar bij de club. Biervliet staat op een twaalfde plaats in de vierde klasse.