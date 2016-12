Hulphond Bob kan de was doen (video)

Maatje

Hulphonden helpen mensen met een beperking in het dagelijks leven. Zo heeft de Middelburgse Angela Maas enorm veel aan Bob: "Hij is mijn maatje, mijn psycholoog, verpleegkundige noem maar op. En hij is er altijd. Bij andere zorg ben je toch van verschillende mensen afhankelijk."



Hond kan de was doen

Waar de meeste hulphonden vijftig taken kunnen uitvoeren, kan Bob er zeventig. Maas: "Hij doet was in de wasmachine, weet wanneer ik mijn medicijnen moet hebben en helpt bij het boodschappen doen. Dat hij zoveel meer kan dan andere honden maakt hem heel bijzonder."

Geld

Ook voor de verzekering is het interessant dat Bob zoveel kan. Volgens Maas levert de hond veel geld op. "De verzekering rekent erop dat een hulphond zeven jaar mee gaat. Als je er dan vanuit gaat dat Bob ongeveer vijftig procent van de kosten van een verpleegkundige uitspaart, kom je uit op ongeveer 180.000 euro. En omdat hij zoveel kan waarschijnlijk nog wel meer", aldus Maas.