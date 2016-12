Samenwerking scholen Zeeuws-Vlaanderen ketst af (video)

TERNEUZEN - De samenwerking tussen de vier middelbare scholen in Zeeuws-Vlaanderen, het Reynaert College in Hulst, De Rede in Terneuzen, het Zwin College in Oostburg en het Zeldenrust-Steelantcollege in Terneuzen, gaat niet door. Het Zeldenrust-Steelantcollege is uit het overleg gestapt.

Christelijke identiteit

Eén van de redenen is dat de school wil waken over haar christelijke identiteit. Ook ziet directeur Jos de Kooning de tijd die het zou duren om tot samenwerking te komen als 'een geldverslindend iets'. "We zouden dan veel energie en tijd moeten steken in het onderzoek, en dat gaat ten koste van het onderwijs. Ook inhuren van externen zou veel te duur worden."

Deur op kier

De Kooning houdt de deur nog wel op een kier. Als personeel bij de andere scholen door een dalend leerlingenaantal boventallig wordt, is hij bereid hen bij voorrang in aanmerking te laten komen bij mogelijke vacatures. Ook is hij bereid te praten om gezamenlijk een gymnasium of havo- en vwo-afdelingen met weinig leerlingen voor Zeeuws-Vlaanderen te behouden.

Minder leerlingen

De samenwerking kwam voort uit het dalend leerlingenaantal op middelbare scholen in Zeeuws Vlaanderen. "De drie andere scholen zetten de besprekingen voor samenwerking wel voort", zegt Frank Neefs, directeur van het Zwin College.