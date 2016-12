Zo komt jouw huisdier oud & nieuw door

OOST-SOUBURG - Het einde van het jaar is niet voor iedereen een feest. Huisdieren raken vaak in paniek van het geknal en de lichtflitsen van het vuurwerk. Vorig jaar zijn er 15 dieren in Zeeland weggelopen rond oud & nieuw. Stichting Amivedi, die zich inzet voor vermiste en gevonden huisdieren, heeft een aantal tips op een rij gezet.

Licht

Het belangrijkste advies is om huisdieren binnen te houden, de gordijnen te sluiten en de lichten aan te laten. Daarnaast heeft Amivedi een aantal tips specifiek voor katten en honden:



Schuilplaats

Katteneigenaren wordt aangeraden het kattenluik te sluiten en katten de gelegenheid te geven om ergens te schuilen. Als voorbeeld noemt Amivedi onder een bed of de kelder.



Groepen

Om honden zoveel mogelijk rustig te houden, raadt Amivedi aan de dieren ruim voor 00.00 uur 's nachts aangelijnd uit te laten. Daarbij is het belangrijk om uit de buurt te blijven van groepen die al vroeg vuurwerk afsteken. Mocht de hond toch op de vlucht slaan, is het belangrijk om een kokertje rond de hals van het dier te hangen met het adres en telefoonnummer van het baasje.



Normaal

Behalve deze praktische tips, is het ook mogelijk om bij de dierenarts kalmeringstabletten te halen. Voor baasjes heeft Amivedi ook een advies: "Blijf rustig." Volgens de organisatie is het belangrijk om geen extra aandacht te geven aan het huisdier en te doen alsof er niks aan de hand is. De extra aandacht zou het dier kunnen opvatten als een bevestiging van zijn angst.



Deken

Tot slot kunnen er ook voorzorgsmaatregelen genomen worden voor vogels. Amivedi adviseert een dikke deken over de vogelkooi te leggen, die het geluid absorbeert.