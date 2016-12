Winkeliersvereniging: ´Project tegen leegstand Terneuzen werkt´ (video)

TERNEUZEN - De winkeliersvereniging van Terneuzen is blij met de resultaten van het project De nieuwe straat om de leegstand in de binnenstad aan te pakken. Twee van de achttien lege winkels zijn verhuurd en makelaars van andere panden zijn in gesprek met serieuze partijen. Hun verwachting is dat de leegstand in 2017 verder wordt teruggedrongen.

Stickers

Winkelleegstand is al jaren een probleem in Terneuzen. Er zijn in totaal 149 panden in het centrum van de stad en 11% leegstand is volgens de gemeente te veel. Om de straten aantrekkelijker te maken werden een jaar geleden lege winkels met 3D stickers versierd.



Nieuwe Straat

Hierdoor lijkt het net of het gebouw in gebruik is. "Nu kunnen we twee stickers verwijderen en hopelijk volgen er meer. Ik weet niet of we het in 2017 allemaal gevuld krijgen, maar ik weet zeker dat we op de goede weg zijn", zegt Martijn van Battum van de winkeliersvereniging in Terneuzen. De positieve resultaten zijn volgens hem mede het gevolg van het project De Nieuwe Straat. Hierin werken meerdere partijen samen.



Dunbevolkt

Niet iedereen deelt de optimistische toekomstvisie van de winkeliersvereniging. "Het wordt elke dag slechter", zegt winkelier Mahmut Guzel. "Wij hebben veel Belgische klanten die voor koopzondagen komen. Zij klagen ook heel erg over de lege panden." Een klant van hem vult aan: "De wethouder denkt dat het beter wordt als er nieuwe winkels komen, maar iedereen zegt dat het niet beter wordt. We zijn dunbevolkt. Je kunt toch niet verwachten dat er 40.000 mensen hier komen winkelen."