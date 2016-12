Oemoemenoe begint in kampioenspoule met thuisduel

MIDDELBURG - De rugby'ers van Oemoemenoe beginnen hun avontuur in de kampioenspoule met een thuiswedstrijd. Op 21 januari is 't Gooi de tegenstander. De Middelburgse rugbyvereniging plaatste zich deze maand voor het eerst in de geschiedenis voor de kampioenspoule.

Kampioenspoule

In de kampioenspoule zitten naast Oemoemenoe en 't Gooi nog vier andere clubs: Hilversum, HRC, Castricumse RC en The Bassets. In deze fase van de competitie speelt Oemoemenoe tegen iedere club een thuis -en uitwedstrijd. Op 6 mei speelt de club de laatste wedstrijd tegen Castricumse RC. Dat is ook een thuisduel.



Volledig programma

21 januari: Oemoemenoe - 't Gooi

28 januari: The Bassets - Oemoemenoe

4 februari: HRC - Oemoemenoe

11 februari: Oemoemenoe - Hilversum

18 februari: Castricumse RC - Oemoemenoe

25 maart: 't Gooi - Oemoemenoe

1 april: Oemoemenoe - The Bassets

22 april: Oemoemenoe - HRC

29 april: Hilversum - Oemoemenoe

6 mei: Oemoemenoe - Castricums RC