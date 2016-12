NIEUW EN SINT JOOSLAND - Lieven van Belzen is volgend seizoen de trainer bij Nieuwland. De vierdeklasser zocht een nieuwe coach nadat Ad Poortvliet aangaf aan het einde van dit seizoen te gaan vertrekken.

Eerder actief

Van Belzen was al eerder actief bij Nieuwland. Hij trainer meerdere jeugdelftallen. Eerder was hij hoofdtrainer bij Kwadendamme en Volharding. Op dit moment traint Van Belzen de A-junioren van Arnemuiden. Nieuwland staat op dit moment tiende in de vierde klasse A.