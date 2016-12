Ronnie Overgaauw wint Tankloop

Mannen

Overgaauw liep de 20 kilometer lange wedstrijd in een tijd van 1:10.01' en daarmee was hij ruim een minuut sneller dan Wiessner. Schrier moest vier en halve minuut toegeven op Overgaauw.



Vrouwen

Bij de dames ging de winst naar Anjolie Engels uit Middelburg. Zij liep een tijd van 1:17.40'. De tweede dame volgde op drie minuten en dat was Liselotte van den Berg. Monica Sanderse completeerde het podium.



10 kilometer

Op de tien kilometer was er winst voor Arjo Verhage uit Aagtekerke. Eva de Kraker-Boonman ging er met de winst vandoor bij de dames.