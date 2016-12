Zeeland in de ban van carbidschieten (video)

Melkbus

Bij carbidschieten wordt een nat stuk carbid in een afgesloten melkbus gestopt. Door het carbid nat te maken, komt er een soort gas vrij. Door het gas aan te steken ontstaat er zoveel druk in de melkbus dat de deksel enkele tientallen meters de lucht in vliegt. Als deksel wordt er ook regelmatig gebruik gemaakt van een voetbal. De knal is harder dan bij normaal vuurwerk.



Vuurwerk

Omdat carbid niet onder vuurwerk valt, mag het op oudjaar vanaf 10.00 uur 's ochtends al worden geschoten. Wel moet er een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente en is het gekoppeld aan strenge veiligheidseisen.

Geschoten

Enkele plekken waar dit jaar carbid wordt geschoten zijn Serooskerke, Kapelle, Hansweert, Zierikzee en Tholen. Hier wordt het carbidschieten georganiseerd door Carbid Stichting Tholen. Initiatiefnemer Lennard Berrevoets begon zeven jaar geleden met carbidschieten met één melkbus. Elk jaar kwamen daar steeds meer mensen en melkbussen bij en groeide ook het aantal toeschouwers. Het evenement is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een evenement waarbij zo'n 300 bezoekers op af komen.



Goed doel

De stichting koppelt deze activiteit met het geld inzamelen voor een goed doel. Dit jaar is dat 'project M.A.N.K., een stichting die zich inzet om vakanties te organiseren voor kinderen met een beperking. Die beperking is veelal geestelijk, maar ook het opgroeien in een moeilijke situatie, ouderloos zijn of structureel geen geld hebben kan hier onder vallen.

Verkoop

Naast het internet is Vrouwenpolder de enige plek in Zeeland waar carbid verkocht mag worden. Het bedrijf Nieuw Arendsrust gebruikt het hele jaar door carbid voor mollenbestrijding. Maar in december loopt het storm met particulieren die een stukje van het steenachtige materiaal kopen om ermee te schieten. Een kilo carbid kost zo'n 6,50 euro. Daarmee kun je een uur knallen.