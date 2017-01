Gaslek gedicht in Nieuw- en Sint Joosland

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Nieuw en Sint Joosland heeft rond de jaarwisseling ruim twee uur te kampen gehad met een gaslek. Het gas kwam vrij via een rioolkolk. De omgeving was afgezet en er gold een vuurwerkverbod.

Waterscherm

Het gaslek werd kort voor 22.30 ontdekt. De brandweer heeft allereerst een waterscherm opgezet en de omgeving van Achter de Kerk afgesloten. Voor de bewoners is opvang geregeld.



Reparatie

Rond 0.45 uur was het lek gedicht. Wel zaten toen nog zo'n tien woningen zonder gas. Medewerkers van Delta werden ingeschakeld om de woningen weer aan te sluiten. Naar verwachting zou dat rond 2.00 uur zijn. Tot die tijd gold er ook een vuurwerkverbod in het gebied in verband met explosiegevaar van nog aanwezig aardgas.

Ook burgemeester Harald Bergmann van Middelburg kwam poolshoogte nemen.

In CoPi- bak Nw St Joosland bij gaslek. Opvanglocatie wordt geopend. Afzetting verboden voor vuurwerk. NL alert is uit. Delta bezig. — Harald M. Bergmann (@HaraldBergmann) 31 december 2016

Vuurwerk

Over de oorzaak is officieel nog niets bekend. Volgens omstanders zou er in de rioolkolk vuurwerk zijn gegooid. Door de klap van dit vuurwerk zou ook de gasleiding zijn gesprongen.