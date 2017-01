Jaarwisseling Krabbendijke rustig verlopen (video)

KRABBENDIJKE - De jaarwisseling in Krabbendijke is rustig verlopen. Daarmee lijken de strenge veiligheidsmaatregelen die de gemeente Reimerswaal heeft getroffen voor het dorp hun vruchten af te hebben geworpen.

Vreugdevuur

Klokslag twaalf uur werd het vreugdevuur op het kruispunt van de J.W. Frisostraat en de Dorpsstraat ontstoken. Dat ging gemoedelijk en met minder publiek dan in voorgaande jaren. Met af en toe een knal kon de aanwezige politie enkel toekijken. Vanuit een container vlakbij het kruispunt werd schoon hout op het vuur gegooid.



Drankverbod

Het drankverbod dat eerder was ingesteld werd afgelopen week ongedaan gemaakt. Vanaf twaalf uur mochten de inwoners gewoon op het kruispunt en in de rest van Krabbendijke een biertje drinken en dat werd massaal gedaan. Maar wel onder toezicht van een groot aantal agenten.



Uit de hand

In voorgaande jaren liep de jaarwisseling in Krabbendijke uit de hand. Jongeren staken auto's in de brand, scheurden met brommers door het dorp en zorgden voor overlast met zwaar (illegaal) vuurwerk. Om herhaling te voorkomen kondigde de gemeente enkele weken geleden tal van strenge maatregelen af voor het centrum, waaronder een verbod op vreugdevuren en een alcoholverbod.



Lees ook: 'Als m'n ruit er maar niet uit knalt!' (video)