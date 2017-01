Brandweer rukt 76 keer uit met jaarwisseling

OOST-SOUBURG - Tijdens de afgelopen jaarwisseling is de brandweer in Zeeland totaal 76 keer uitgerukt in 24 uur. Vrijwel alle incidenten vielen in de categorie ‘kleine brand’, waarbij de inzet van één blusvoertuig voldoende was. De meeste incidenten waren in Vlissingen, daar is de brandweer totaal dertig keer ingezet

De uitrukken waren vooral voor buitenbranden zoals brandende prullenbakken, hagen en containers. Ook werd op veel plekken afval in brand gestoken. In Nieuw en Sint Joosland is een gaslekkage in een rioolput geweest.



In Vlissingen ging het mis toen de brandweer in de Bloemenlaan een kleine brand wilde blussen. aan de Bloemenlaan in Vlissingen. Bij aankomst werden de politie en het brandweerpersoneel door diverse mannen bekogeld met onder andere stenen.



Ook is de brandweer uitgerukt om hulp te bieden bij twee verkeersongevallen.