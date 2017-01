Dronken bestuurder gewond bij botsing tegen boom

SEROOSKERKE (W) - Een 54-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland is zaterdag gewond geraakt nadat hij met zijn auto tegen een boom is gereden. Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur op de Hondegemseweg in Serooskerke op Walcheren. De man had teveel gedronken.

Gevonden door voorbijgangers

De auto van de man werd gevonden door voorbijgangers. Zij belden de politie. Agenten vonden de man even later gewond aan de slootkant. Uit een blaastest blijkt dat de man ruim 2,5 keer meer had gedronken dan is toegestaan. Hij moest zijn rijbewijs inleveren. De man is met een ambulance naar het ADRZ in Goes gebracht.