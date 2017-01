Politie geeft onderzoek Vlissingen hoogste prioriteit

Te weinig capaciteit

​Volgens politiechef Eric Nagelkerke had de politie door een gaslek in Nieuw en Sint Joosland te weinig capaciteit om op tijd met voldoende man in Vlissingen aanwezig te zijn. Daarnaast was de politie verrast over de agressie waar de politie mee benaderd werd.

​

​Geen aanhoudingen

​De politie is uiteindelijk met meer dan dertig man de wijk ingetrokken, maar toen waren de jongeren al verdwenen. Er is in deze zaak nog niemand aangehouden, maar Nagelkerke heeft goede hulp dat dat snel wel lukt. Het onderzoek naar de jongeren is zondag van start gegaan.

​

​​Meer agenten

​Nagelkerke sluit niet uit dat de politie volgend jaar meer agenten inzet in Vlissingen. "Als daartoe aanleiding is, dat zie je bijvoorbeeld in Krabbendijke, dan organiseren wij meer politie. Elke keer zal de informatievoorziening voorafgaand aan oud & nieuw de afweging moeten maken hoeveel capaciteit je waar inzet.

​

​Relatief rustig

​Ondanks de incidenten in Vlissingen en Nieuw en Sint Joosland, noemt de politie de jaarwisseling relatief rustig. Volgens Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en als voorzitter van de driehoek verantwoordelijk voor de openbare orde, hoefden politie en brandweer minder vaak uit te rukken dan vorig jaar.