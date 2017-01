Zeeland wordt wakker: Geschokt, lepelaars en verkeersdoden

OOST-SOUBURG - Gelukkig nieuwjaar! Het is maandag 2 januari. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Burgemeester geschokt

Burgemeester Bas van den Tillaar van Vlissingen is geschokt dat de politie en brandweer tijdens de nieuwjaarsnacht met vuurwerk en stenen zijn bekogeld in de Bloemenbuurt. "Hulpverleners moeten ten alle tijden hun werk kunnen doen", laat de Van den Tillaar in een reactie weten. Ondanks de ongereldheden in Vlissingen spreekt de de politie van een rustige jaarwisseling.



Lees verder: Politie geeft onderzoek Vlissingen hoogste prioriteit

Achttien verkeersdoden

Het Zeeuwse verkeer heeft het afgelopen jaar achttien doden geëist. Dat zijn er drie meer dan vorig jaar. Een groot deel van de slachtoffers, zes in totaal, betrof fietsers.



Lees verder: Verkeersdoden 2016: zes van de achttien waren fietsers

Lepelaarseiland leeg

Een jaar nadat het speciaal aangelegde lepelaarseiland bij de kerncentrale van Borssele werd opgeleverd, is er nog geen broedende lepelaar gesignaleerd. Doel was de vogels weg te lokken van de bestaande broedkolonie verderop in het havengebied van Zeeland Seaports. Maar de lepelaars laten het eilandje voorlopig nog links liggen.

Wandelmarathon vol

De Wandelmarathon is uitverkocht. Om 12.15 uur waren alle 5000 rugnummers voor de wandeltocht tussen Burgh en Zoutelande vergeven.



Lees verder: Wandelmarathon in twaalf uur vol

(Foto: Adrie Gideonse, Veere)



Weer

Na een paar grijze dagen, komt vandaag de zon weer af en toe tevoorschijn. Er kunnen wat regen- of hagelbuien vanaf zee binnen komen drijven. De maximumtemperatuur ligt vanmiddag rond de 7 graden.