Burgemeester geschokt door geweld nieuwjaarsnacht

VLISSINGEN - Burgemeester Bas van den Tillaar van de gemeente Vlissingen is geschokt door het geweld tegen de politie en brandweer tijdens de nieuwjaarsnacht. In de Bloemenbuurt in Vlissingen werden de hulpdiensten tijdens de jaarwisseling bekogeld met vuurwerk en stenen.

Ongestoord werken

"Hulpverleners moeten ten alle tijden hun werk ongestoord en veilig kunnen doen", laat de burgemeester in een verklaring weten. De politie zet alles op alles om de ongeveer 25 jongeren die de politie aanvielen op te sporen. Vooralsnog is er nog niemand aangehouden voor de onrust in de Bloemenbuurt.



Onverwacht

De politie had door een gaslek in Nieuw en Sint Joosland onvoldoende capaciteit om de onrust in Vlissingen goed te bestrijden. Ook hadden ze deze agressie niet verwacht, liet politiechef Eric Nagelkerke zondag weten.



