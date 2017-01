Nieuwe auto voor slachtoffer ongeregeldheden Vlissingen (video)

Naar voor zus

Toen Nelleke hoorde dat haar auto was uitgebrand, moest ze gelijk aan haar zus denken. "Vooral voor m'n zus vond ik het heel erg omdat ik haar altijd rij met de auto", zegt Nelleke. Haar zus zit in een rolstoel en heeft de auto van Nelleke nodig om bijvoorbeeld boodschappen te kunnen doen.



Snel gehaald

De initiatiefnemers van de actie 'Een auto voor Nelleke' hoopten 2750 euro op te halen voor een nieuwe auto. Dat bedrag was binnen een paar uur al binnen. Inmiddels is er al 3100 euro opgehaald. Ook enkele autobedrijven hebben in reacties op Facebook aangegeven mee te willen denken aan een oplossing voor een nieuwe auto.

Overweldigend

Nelleke Bosscha kan het allemaal maar moeilijk bevatten. "Het is zo overweldigend wat er allemaal is gebeurd", vertelt Nelleke. Tegelijkertijd heeft ze een erg dubbel gevoel bij de inzamelingsactie. "Er zijn veel meer gedupeerden. Ik ben niet de enige." Het bedrag voor een nieuwe auto voor Nelleke is al ruimschoots gehaald, maar als het aan haar ligt, wordt er nog veel meer ingezameld. "Laten we zoveel mogelijk ophalen zodat we nog meer mensen kunnen helpen", roept Nelleke op.



Ongereldheden

De auto van Nelleke sneuvelde tijdens de ongeregeldheden in de Bloemenbuurt. Ongeveer 25 jongeren bekogelden tijdens de jaarwisseling de brandweer en politie met vuurwerk en stenen. Nelleke voelt zich niet veilig meer in de wijk. "Het is geen fijne buurt", sluit ze af.



Niemand aangehouden

Tijdens de nieuwjaarsnacht is er niemand aangehouden. De politie hoopt de onruststokers snel op te speuren.



Lees verder: Politie geeft onderzoek Vlissingen hoogste prioriteit