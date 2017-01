Eén moord in Zeeland in 2016

Uitzonderlijk jaar

Overigens was 2015 een uitzonderlijk jaar. Tussen 2011 en 2014 varieerde het aantal omgebrachte personen in Zeeland tussen de twee en vier per jaar. In totaal werden de afgelopen vijf jaar negen personen van het leven beroofd in onze provincie. Het jaar 2011 spant de kroon met vier omgebrachte personen.



Gideon Verhelst

In 2012, 2013 en 2014 werden er in Zeeland twee mensen vermoord. In maart 2014 werd op de Turfkaai in Middelburg een 19-jarige Middelburger doodgestoken door 51-jarige man. De dader werd in 2016 in hoger beroep tot zes jaar cel veroordeeld. In november dat jaar werd Gideon Verhelst doodgeschoten in Terneuzen. Die schietpartij was het gevolg van een vete tussen twee groepen in de stad. De schutter is tot dertien jaar cel veroordeeld.



Eerwraak

Bij werkzaamheden op de N61 in IJzendijke in september 2013 wordt een 24-jarige man uit Dordrecht doodgeschoten. De daders hebben celstraffen van 15 en 19 jaar gekregen. Een 55-jarige man uit Vlissingen vermoordt in maart 2013 zijn vrouw in hun woning aan de Paul Krugerstraat. De man was depressief. Hij heeft tien jaar cel gekregen.



Gruwelijke moord

In oktober 2012 wordt de 86-jarige John Smidt uit Axel op gruwelijke wijze om het leven gebracht. De man werd gefolterd en uiteindelijk met zeventien messteken om het leven gebracht. De daders zijn veroordeeld tot 15 en 25 jaar cel. In juli 2012 wordt Michael ten Napel dood gevonden in een sloot aan de Kapittelweg bij Westdorpe. Die zaak is nog niet opgelost.



Henry Meye

De uitschieter de afgelopen vijf jaar is 2011. Dat jaar werden vier mensen vermoord in Zeeland. In juni werd Henry Meye doodgeschoten in Sint Maartensdijk. De fotograaf werd in zijn woning overvallen. De moord houdt mogelijk verband met een hennepkwekerij. De vijf daders zijn veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel.



Dubbele moord

Een maand later, in juli 2011 vonden er twee moorden plaats. Het echtpaar Schroevers werd in Middelburg vermoord door hun voormalig schoonzoon. De man bekent de man van het paar te hebben vermoord, maar ontkent de moord op de vrouw. Voordat de rechtbank de man kon veroordelen, pleegde hij zelfmoord. En in juli werd in Nieuwdorp een vrouw doodgestoken door haar ex-man.



