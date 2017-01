Mesu grijpt net naast eremetaal op NK

HEERENVEEN - Niels Mesu is bij het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen in Heerenveen vierde geworden. De schaatser uit Middelburg verloor in Thialf de sprint om de derde plaats van Robert Post met enkele centimeters verschil. De ploeggenoot van Mesu, Bob de Vries, pakte de nationale titel.

foto: TimsImaging/Neeke Wassenbergh



Twee koplopers

In de wedstrijd over 150 rondes van 400 meter wisten verschillende groepjes rondes voorsprong te pakken. Mesu kwam uiteindelijk uit in een groepje van vijf schaatsers met één ronde achterstand op de twee koplopers. Die mochten strijden om het brons. Mesu trok de sprint goed aan, maar zag Post net voor de eindstreep langszij komen.



KPN Marathon Vierdaagse

Mesu slaagde er zo niet in om voor de tweede keer in korte tijd in de prijzen te rijden bij een belangrijke wedstrijd. In december won de jongste van de twee Middelburgse schaatsbroers Mesu de KPN Marathon Vierdaagse.