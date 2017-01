​Zeeuwse kreeftenstropers uit water geplukt

Auto

Agenten zagen vrijdag een auto staan bij het Springersdiep in Ouddorp. Toen zij in de auto keken, zagen zij spullen liggen die erop wees dat de auto mogelijk van een visstroper was. Zij besloten te wachten tot de eigenaar van de auto terug zou komen.



Net vol kreeften

Even later kwam er een duiker boven water met een net vol kreeften. De man zei het net onder water te hebben gevonden. Tijdens het gesprek kwam een tweede duiker boven water. Deze man, die afkomstig was uit 's-Heerenhoek, gedroeg zich agressief tegen de agenten. Toen de agenten opgeroepen versterking arriveerde, bond de man in.



Kreeften vrijgelaten

Op de plek waar de man boven water kwam, vond de politie een net met zeven kreeften. Ook deze man ontkende er iets mee te maken te hebben. De politie heeft de duikuitrusting van de mannen in beslag genomen en de mannen een boete gegeven. Ook is er onderzoek ingesteld naar de activiteiten van het duo. De kreeften zijn weer in het water gezet.



(Foto's: Politie)