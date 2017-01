Opnieuw langer tbs voor Westkapelse pedofiel

Rechtbank

Ondanks de medewerking van W. aan zijn behandeling ziet de rechtbank, ook op basis van rapporten van deskundigen, dat "de persoonlijkheidsstoornis onverkort aanwezig is". Bij het wegvallen van de verplichte behandeling vindt de rechtbank het risico op het plegen van nieuwe seksuele delicten te groot.



'Een jaar is genoeg'

De advocaat van W. en W. zelf ijverden in december voor één jaar extra tbs. W. heeft tot nu toe met alle onderzoeken meegewerkt en is naar eigen zeggen door God genezen van zijn seksuele gevoelens. Maar daar wilde de officier van justitie niet in meegaan. Temeer omdat zich er in de afgelopen jaren ook incidenten hebben voorgedaan. Zo zou W. tijdens verlof momenten in de stad contact hebben gehad met jongere mannen.



Eerder al verlengd

Het is de tweede verlenging van de tbs voor de Westkapellenaar. Na zijn veroordeling in 2012 kreeg hij in 2015 ook al twee jaar extra tbs.



